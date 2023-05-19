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Эрдоган: Турция не станет вводить санкции против России по примеру Запада

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет вводить против России санкции по примеру Запада — у Анкары и Москвы хорошие отношения.
Эрдоган: Турция не станет вводить санкции против России по примеру Запада
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью CNN.

«У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении Российской Федерации по примеру Запада... Мы сильное государство, и у нас положительные отношения с Россией», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что не видит пользы для республики от присоединения к западным санкциям против России.

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