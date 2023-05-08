Чавушоглу: Турция не видит пользы от присоединения к санкциям против России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит пользы для республики от присоединения к западным санкциям против России.

«Оппозиция говорит, что присоединится к санкциям (в случае прихода к власти. — RT). Ну, Европа похвалит. А какая польза в этом для нас? Для Антальи и туризма какая польза? Что полезного будет для экспорта?» — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk. Его слова приводит ТАСС.

В марте кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил о готовности бороться с антироссийскими санкциями западных стран в случае его победы на выборах.

Другой кандидат в президенты Турции, член клуба «Валдай» и выпускник МГИМО Синан Оган призвал власти страны не повторять за Западом антироссийские санкции.