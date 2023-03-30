Кандидат в президенты Турции Оган призвал не повторять за Западом антироссийские санкции
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«Мы не должны вести себя так, как раньше — как Запад сделает, так и мы... Что касается санкций — сначала я бы дал шанс миру. Мы думаем, что можем найти решение, встретившись как с Путиным, так и с Зеленским... Прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить», — сказал он РИА Новости.
Оган подчеркнул, что приоритетом всегда будет Турция и регион. По словам кандидата в президенты, внутренние дела можно урегулировать собственными силами.
Ранее ещё один кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек, заявил о готовности бороться с антироссийскими санкциями западных стран в случае его победы на выборах.