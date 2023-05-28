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Лукашенко, Макрон, ас-Сиси и Пашинян поздравили Эрдогана с победой на выборах президента

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Президенты Франции, Египта и Белоруссии, а также премьер-министр Армении поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.
Лукашенко, Макрон, ас-Сиси и Пашинян поздравили Эрдогана с победой на выборах президента
  • Gettyimages.ru

В частности, французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Франции и Турции предстоит «вместе преодолеть большие трудности».

Армянский премьер Никол Пашинян отметил, что ждёт продолжения совместной работы с Турцией для полной нормализации отношений между странами.

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что «убедительная победа в очень непростой кампании» — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин также поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции. В телеграмме российский лидер назвал Эрдогана другом и отметил, что Москва ценит вклад турецкого президента в упрочение российско-турецких отношений.

Вечером 28 мая Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным Anadolu, после обработки 99,75% бюллетеней Эрдоган набирает 52,14% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,86%.

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