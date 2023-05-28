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Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

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Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции. В телеграмме российский лидер назвал Эрдогана другом и отметил, что Москва ценит вклад турецкого президента в упрочение российско-турецких отношений.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
  • РИА Новости

«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — говорится в послании Путина.

Президент России подтвердил готовность к продолжению диалога Москвы и Анкары.

Он также отметил, что российская сторона придаёт большое значение реализации совместных проектов, таких как строительство АЭС «Аккую» и создание на территории Турции газового хаба.

«От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — добавил Путин.

Вечером 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным Anadolu, после обработки 99,45% бюллетеней Эрдоган набирает 52,10% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,90%.

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