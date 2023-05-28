Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
- РИА Новости
«Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — говорится в послании Путина.
Президент России подтвердил готовность к продолжению диалога Москвы и Анкары.
Он также отметил, что российская сторона придаёт большое значение реализации совместных проектов, таких как строительство АЭС «Аккую» и создание на территории Турции газового хаба.
«От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — добавил Путин.
Вечером 28 мая Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.
По данным Anadolu, после обработки 99,45% бюллетеней Эрдоган набирает 52,10% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,90%.