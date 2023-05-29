Депутат Белик: победа Эрдогана — это закономерный выбор граждан Турции

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал объявление главы ЦИК Турции Ахмета Йенера о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

«Победа Эрдогана — это закономерный выбор граждан Турции, которые знают плюсы и минусы его политики, это перспектива развития российско-турецких отношений для нашей страны и это неприятная реальность для Запада», — объяснил парламентарий.

По его словам, в своём внешнеполитическом курсе Эрдоган «не сможет отвернуться от Запада, который оказывает давление на турецкого лидера».

«Но понимание Эрдоганом важности позиции Турции и стремление проводить независимый курс играют особую роль — Эрдогана не заставить действовать по указке, как это происходит с европейскими политиками», — считает депутат.

Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Вечером 28 мая Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.