Кылычдароглу назвал прошедшие в Турции выборы несправедливыми
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«Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы», — приводит РИА Новости слова Кылычдароглу в ходе его выступления в Анкаре.
Он заявил, что подвергался давлению.
Политик также добавил, что продолжит вести борьбу, пока в Турции не восторжествует истинная демократия.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.