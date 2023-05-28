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Кылычдароглу назвал прошедшие в Турции выборы несправедливыми

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Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми и пообещал бороться за демократию.
Кылычдароглу назвал прошедшие в Турции выборы несправедливыми
  • Gettyimages.ru

«Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы», — приводит РИА Новости слова Кылычдароглу в ходе его выступления в Анкаре.

Он заявил, что подвергался давлению.

Политик также добавил, что продолжит вести борьбу, пока в Турции не восторжествует истинная демократия.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.

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