«Небывалые темпы роста»: эксперты — о сотрудничестве России и Турции

Отношения Москвы и Анкары стали важным фактором предвыборной гонки за президентское кресло в Турции, отмечают опрошенные RT эксперты. Они подчёркивают, что Москва и Анкара — крупнейшие партнёры в целом ряде сфер, в частности в торговле, энергетике и туризме. При этом экономическое сотрудничество двух стран должно укрепляться на взаимовыгодных условиях, уверены специалисты.

Отношения Москвы и Анкары впервые становятся столь важным фактором в предвыборной гонке за президентское кресло в Турции, отмечают опрошенные RT эксперты. И это, по их мнению, неслучайно, поскольку Москва и Анкара — крупнейшие партнёры в целом ряде сфер, включая торговлю, энергетику и туризм.

Аналитики считают, что как для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так и для его оппонента — оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу — «российский вопрос» является одним из основных в предвыборной гонке.

«Тема отношений с Россией выступает важнейшим маркером политического позиционирования в рамках борьбы за кресло президента. Упоминание российской стороны всегда вызывает эмоциональный отклик у турецкой общественности. В Турции тема России особенно важна, поскольку связи с РФ обеспечивают стабильность турецкой экономики, партнёрство в военно-технической сфере укрепляет безопасность республики, а выгодные связи в сфере энергетики позволяют Турции активнее развиваться», — заявил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Предвыборные плакаты президента Турции и кандидата в президенты от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата в президенты от Национального альянса Кемаля Кылычдароглу в Шанлыурфе

AFP

© OZAN KOSE

Ранее турецкий лидер заявил, что в случае победы на выборах продолжит вести ту же политику в отношении России, а также не намерен менять экономический курс страны. Кроме того, Эрдоган пообещал, что Анкара не станет вводить санкции против Москвы по примеру Запада, поскольку у турецкой стороны «нет проблем в отношениях с Россией». Связи с РФ он назвал позитивными.

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«На данный момент у нас нет проблем в отношениях с Россией. Мы не в той точке, чтобы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Турция — сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией... Подход, которым руководствуется Запад, не вполне сбалансирован. А к такой стране, как Россия, необходим сбалансированный подход — он был бы гораздо более удачным», — подчеркнул Эрдоган в интервью CNN, добавив также, что у него «особые отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Кемаль Кылычдароглу в интервью The Wall Street Journal заявил, что в случае его победы страна «будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ». Позднее советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз сказал, что слова Кылычдароглу привели «некорректно».

В интервью CNN Эрдоган затронул и конкретные аспекты сотрудничества Анкары и Москвы. В частности, он оценил военно-технические связи сторон, напомнив о приобретении у России ЗРК С-400 и «неправильном подходе» США к этому вопросу.

Турецкий лидер также отметил важность связей Турции и РФ в сфере туризма и положительно оценил объём внешней торговли с российской стороной, подчеркнув, что Анкара достигла здесь «идеального уровня».

Области взаимодействия

Напомним, товарооборот между РФ и Турцией с января по апрель 2023 года вырос на 7,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го, и составил $21,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные турецкого министерства торговли. По информации ведомства, этот показатель продолжает постепенно расти после резкого прошлогоднего скачка. Так, по итогам 2022 года объём торговли России и Турции практически удвоился и превысил $68,2 млрд. Достигнутый уровень стал максимальным за всю историю экономических отношений двух стран.

В прошлом году отгрузки российской продукции в Турцию увеличились более чем на 103% (всего около $58,8 млрд). Анкара тем временем также нарастила поставки товаров Москве примерно на 62% (всего около $9,3 млрд).

В рейтинге ключевых экспортно-импортных направлений Москвы Анкара сумела подняться на вторую строчку после КНР, о чём говорится в материалах Федеральной таможенной службы РФ

«Россия поставляет Турции прежде всего сырьё и энергоносители. В частности, республика является одним из ключевых покупателей российского природного газа. До 2022 года она входила в пятёрку основных импортёров этого топлива, а сегодня, после сокращения поставок из РФ в Европу, Анкара, скорее всего, стала самым крупным потребителем нашего трубопроводного газа», — рассказала в беседе с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как подсчитали в Управлении по регулированию энергетического рынка Турции, в 2022 году республика закупила у России около 21,6 млрд куб. м газа. Речь идёт примерно о 40% от общего объёма поставок этого топлива в страну.

Компрессорная станция в системе газопроводов для поставок по «Турецкому потоку»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В настоящий момент Анкара получает российский газ по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», пролегающим по дну Чёрного моря. При этом Москва прорабатывает идею строительства дополнительных магистралей в рамках инициативы по созданию в Турции крупнейшего в Европе газораспределительного центра. Идею образования такого топливного хаба в октябре 2022 года согласовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо природного газа Турция активно закупает российское горючее. Так, согласно оценке Международного энергетического агентства, в апреле 2023-го республика стала крупнейшим импортёром российских нефтепродуктов, пишет РИА Новости.

Наряду с этим Анкара была и остаётся одним из основных потребителей российской сельхозпродукции, отметила Наталья Мильчакова. Россия между тем является самым главным поставщиком продовольственных товаров на рынок республики, о чём говорится в исследовании федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

«В прошлом году из России в Турцию ввезено 12,6 млн т продукции на сумму $4,3 млрд. Основными товарными позициями являлись пшеница, подсолнечное масло, ячмень и кукуруза», — отметили авторы доклада.

Россия, в свою очередь, также импортирует из Турции ряд продовольственных товаров. Прежде всего, речь идёт об овощах, фруктах и консервах, рассказала Наталья Мильчакова. Одновременно, по её словам, Москва закупает у республики текстиль, товары лёгкой промышленности, машиностроительную продукцию и стройматериалы.

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«Товарооборот между двумя странами всегда строился на взаимовыгодной основе. Турецкие бренды в ритейле, текстиле и лёгкой промышленности сегодня занимают в российских торговых центрах места ушедших западных марок. Часть товаров идёт и по параллельному импорту. Точные объёмы оценить очень сложно, однако в 2022 году, по разным оценкам, доля Турции в поставках в Россию по параллельному импорту оценивалась до 40%», — добавила собеседница RT.

На фоне заметного увеличения товарооборота Москва и Анкара достигли консенсуса и по вопросу о взаиморасчётах в национальных валютах. Частичная торговля в рублях и лирах между странами уже началась, о чём ранее заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«В течение почти пяти-шести лет оба лидера (Путин и Эрдоган. — RT) выражали намерение продолжить путь к торговле в национальных валютах. К настоящему времени это (рост взаимной торговли. — RT) ещё сильнее ускорило данный процесс. В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение (об оплате российского газа в рублях. — RT). В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы», — цитирует ТАСС главу турецкого Минэнерго.

Донмез также отметил, что взаимодействие Турции с Россией продолжается по многим направлениям. Помимо энергетики и сельского хозяйства, министр отдельно выделил развитие туризма.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящий момент Турция остаётся самым востребованным зарубежным направлением у российских туристов. В ассоциации обратили внимание, что около 6,2% российского потока в 2022 году пришлось на провинцию Мерсин. Это объясняется, как считают в АТОР, тем, что значительное число граждан РФ приезжают в Турцию для обслуживания строительства АЭС «Аккую».

1-й энергоблок строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар

РИА Новости

© Илья Питалев

Возведение этой атомной электростанции началось в апреле 2018-го. Эксперты называют создание АЭС самой крупной совместной инвестицией Москвы и Анкары. Общая стоимость проекта оценивается в $20 млрд.

27 апреля нынешнего года состоялась церемония завоза ядерного топлива на площадку АЭС «Аккую» с участием президентов России и Турции в формате видеоконференцсвязи. По словам Владимира Путина, «Росатом», который строит станцию, использует «наиболее передовые инженерные решения и технологии, основанные на самых строгих стандартах физической безопасности, санитарных и природоохранных требованиях». Российский лидер назвал проект самой крупной атомной стройкой в мире.

«Подчеркну: это флагманский проект. Он несёт как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — заявил Путин.

Партнёрские отношения

Как отмечают аналитики, Турция и Россия — одни из самых мощных партнёров «во всех отношениях».

«Об этом говорят не только крепкие связи двух стран в целом ряде сфер, включая энергетику, торговлю и туризм, но и небывалые темпы роста такого сотрудничества, о чём свидетельствуют официальные данные двух государств. Помимо этого Москва и Анкара всегда находят общий язык и точки соприкосновения при всех существующих противоречиях и разнице интересов двух стран на политическом треке», — заявил Павел Фельдман.

По его словам, успешное и взаимовыгодное сотрудничество России и Турции держится во многом благодаря доверительным отношениям Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Если эти два президента договариваются, то держат своё слово. Благодаря этому соблюдается своего рода баланс в связях Москвы и Анкары, который позволяет им наращивать сотрудничество», — заявил Фельдман.

По его словам, в турецком обществе, в частности, в бизнес-кругах, наблюдается высокий уровень поддержки курса Анкары на наращивание связей с Москвой.

«Имидж России в Турции весьма прочен, и многие граждане этой страны симпатизируют РФ не только как своему экономическому партнёру, но и как державе, которая похожа с Турцией по своей антизападной риторике и своему стремлению к реализации политического суверенитета», — отметил Фельдман.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с RT пояснил, что сотрудничество с Россией приносит Турции «большое количество выгод», в первую очередь экономических.

«РФ даёт возможность турецким гражданам, бизнесу пользоваться доступными по цене газовыми ресурсами, а также другими товарами. Кроме того, Россией был открыт широкий рынок сбыта для турецких товаров, когда из страны ушёл ряд западной продукции. Если Анкара введёт санкции, Турция не сможет найти такой же выгодный крупный альтернативный рынок сбыта как Россия», — подчеркнул аналитик.

Балмасов также обратил внимание на те сферы двустороннего взаимодействия, в которых Россия и Турция могут значительно нарастить своё сотрудничество. В частности, он отметил «огромный потенциал» турецкого ВПК, с которым Москва может увеличивать контакты.

«За последние десять лет Турция усиленными темпами развивала технологии, причём как в военно-промышленной сфере, так и в гражданских отраслях. Российская сторона может развивать отношения с Анкарой в этой области, в первую очередь, в рамках оборонного сотрудничества. Например, стороны могли бы попробовать вместе разрабатывать, налаживать, а потом и выпускать технику как военного, так и двойного назначения», — заявил эксперт.

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Балмасов подчеркнул, что помимо этой сферы связи Турции и России важны для обеспечения безопасности двух стран, в первую очередь, в Чёрном море.

«РФ и Турецкая Республика — это основные державы черноморского региона, их качественное и тесное взаимодействие в сфере безопасности позволяют им минимизировать угрозы, которые могу возникнуть в Чёрном море», — отметил аналитик.

По мнению Балмасова, при Эрдогане России удавалось и удаётся выстраивать доверительные и взаимовыгодные отношения с турецкой стороной.

«И эти контакты могут лишь укрепляться. В частности, в Турции говорят о расширении сотрудничества по строительству АЭС, поскольку там не хотят ограничиваться одной атомной электростанцией», — сказал эксперт.

В свою очередь, Павел Фельдман считает, что развитие могут получить и связи России и Турции в других сферах: например, в области транспорта и логистики.

«Из-за недружественных действий западных государств Россия утратила возможность прямого авиасообщения с Европой. Это касается не только гражданских перевозок, но и перевозок грузов. Поэтому Стамбул принял на себя колоссальный пассажиропоток и грузопоток. И есть ещё много возможностей для увеличения количества рейсов, что также поможет и туристической сфере Турции. Там прекрасно понимают, какой вклад в их экономику вносят российские туристы. Всё это даёт серьёзное основание полагать, что Москва и Анкара будут лишь наращивать сотрудничество», — заключил эксперт.