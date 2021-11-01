«Давление на словах»: почему Байден заявил об обеспокоенности из-за наличия у Турции российских комплексов С-400

Джо Байден в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 заявил об обеспокоенности американской стороны по поводу наличия у Анкары российских зенитно-ракетных систем С-400. Ранее турецкий лидер назвал неприемлемым постоянное давление Соединённых Штатов по вопросу приобретения С-400. По мнению экспертов, несмотря на то, что США в очередной раз высказали своё недовольство сделкой по С-400, Байден вряд ли станет вводить новые ограничительные меры в отношении Турции. При этом политологи не исключают, что Вашингтон попытается убедить Анкару прекратить сотрудничество с Россией в оборонной сфере.

Вашингтон обеспокоен в связи с наличием у Анкары зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20.

«Президент Байден подтвердил, что страны являются партнёрами в области обороны, а также значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских ЗРК С-400», — говорится в заявлении Белого дома.

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Кроме того, отмечается, что Байден подчеркнул своё желание поддерживать конструктивные отношения между двумя странами, «расширять сферы их сотрудничества и эффективно преодолевать возникающие между ними разногласия».

Ранее Эрдоган назвал «неприемлемым» постоянное давление Соединённых Штатов по вопросу приобретения российских ЗРК, отметив, что Анкара не может с этим согласиться. Он также подчеркнул, что сделка с РФ закрыта, «назад дороги нет».

Кроме того, за несколько дней до встречи с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер в интервью американскому телеканалу CBS заявил о намерениях Анкары приобрести у Москвы дополнительную партию С-400. По его словам, в перспективе никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы приобретает Турция и у какой страны. Только Анкара может принимать такие решения, подчеркнул Эрдоган.

«Процесс в отношении С-400 продолжается, о том, чтобы отступить назад, нет даже речи», — сказал турецкий лидер уже после встречи с Владимиром Путиным, его слова приводило издание Hurriyet Daily News.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AP

© Turkish Presidency

Кроме того, в интервью The New York Times Эрдоган назвал приобретение у России первой партии С-400 правильным и выгодным решением. Он заявил, что «оно того стоило», добавив, что турецкая сторона может укреплять свою оборону так, как пожелает.

Вашингтонское противодействие

Напомним, контракт на поставку Турции систем С-400 Анкара и Москва заключили в 2017 году. Сумма договора составила $2,5 млрд. РФ исполнила взятые на себя обязательства в рамках договорённостей по поставке компонентов ЗРК к осени 2019 года.

При этом Вашингтон не раз заявлял о своём недовольстве этой сделкой, а в декабре прошлого года, ещё при Дональде Трампе, и вовсе ввёл рестрикции против своего союзника по НАТО в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По данным Минфина США, под ограничения попали Управление оборонной промышленности страны и четыре турецких чиновника. Как уточняли в Госдепе, санкции против этого ведомства включают в том числе «запрет на выдачу в США специальных лицензий и разрешений на экспорт любых товаров или технологий», а также «запрет на выдачу финансовыми учреждениями США займов или кредитов на сумму более $10 млн в рамках любого 12-месячного периода».

Такую меру осудили в Анкаре, заявив, что отвергают решение Вашингтона о вводе санкционных ограничений из-за покупки С-400.

«Турция никогда не откажется от принятия мер, необходимых для защиты своей национальной безопасности», — говорится в заявлении МИД республики.

В свою очередь, глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир, который также попал под эти санкции, написал на своей странице в Twitter, что шаг американской стороны не изменит его позицию или позицию его команды. Кроме того, он подчеркнул, что мера Вашингтона «никоим образом не помешает турецкой оборонной промышленности». Демир добавил, что Анкара привержена достижению полной независимости национальной индустрии в оборонной сфере.

Москва также раскритиковала шаг Вашингтона, назвав это «очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву, проявлением нелегитимных, односторонних, принудительных мер», которыми США пользуются десятилетия «налево и направо». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что решение Соединённых Штатов не добавляет им авторитета на международной арене.

«Необходима полная лояльность»

По мнению экспертов, новое заявление Байдена об С-400 — напоминание Анкаре о позиции Белого дома, согласно которой наращивание оборонного сотрудничества с Россией крайне нежелательно.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, своим словами Байден хочет дать понять Турции, что американцев не устраивает её амбициозная внешнеполитическая линия по вопросу приобретения российских ЗРК.

«Эти амбиции турецкой стороны и её намерение самостоятельно обеспечивать свою безопасность не устраивают ни Соединённые Штаты, ни НАТО. Альянсу и Вашингтону необходимы железная дисциплина и полная лояльность турецких партнёров. Но на это Анкара сознательно не идёт», — сказал аналитик.

Вместе с тем Белый дом и руководство альянса не хотели бы терять такого важного партнёра, как Турция, поэтому Байден и не предпринимает никаких резких действий, пояснил Блохин.

Белый дом

Reuters

© Al Drago/File

«Он высказал своё негодование относительно С-400, но на большее Вашингтон не решится. Максимум, на что способна сейчас американская администрация — это давление на словах, но серьёзно ссориться с Турцией, как это было при Трампе, действующие власти США не будут, поскольку их приоритет — консолидация НАТО», — отметил эксперт.

Политолог Александр Асафов также сомневается, что Белый дом может ввести какие-то новые ограничения против Турции из-за российских ЗРК.

«Вашингтон сосредоточен сейчас на других внешнеполитических задачах, поэтому я не думаю, что США будут открывать новый этап эскалации отношений с Анкарой за счёт очередных санкций из-за С-400. При этом Белый дом не оставит попыток убедить Турцию не сотрудничать с Россией в первую очередь в сфере вооружений», — пояснил он в интервью RT.

По словам эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, Вашингтон в действительности обеспокоен тем, что Анкара, будучи его союзником по НАТО, делает выбор в пользу российских систем, которые в гипотетическом современном вооружённом конфликте явно будут играть ключевую роль.

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«Это выводит Турцию из-под мощного воздействия США, поскольку американские власти рассматривают военно-техническое сотрудничество как важный элемент распространения своего влияния. Перед Вашингтоном остро стоит вопрос, как сделать так, чтобы Анкара всё-таки действовала в русле внешней политики США или хотя бы минимизировать те негативные репутационные издержки, которые налицо в свете сделки турецкой стороны с Москвой по С-400 и того, что Турция открыто оппонирует американцам по этому вопросу», — заметил аналитик.

С его точки зрения, для самой Турции гораздо важнее выстроить эффективную систему ПВО, чем иметь ровные отношения с Белым домом.

«Именно поэтому турецкое военно-политическое руководство не жертвует интересами республики ради США или НАТО. ЗРК С-400 можно назвать лучшим в своём классе оружием, поэтому Турция их и приобрела. Российские системы уже не только поставлены, но и развёрнуты в республике, поэтому давать всему этому обратный ход было бы крайне глупо и нецелесообразно», — сказал эксперт.

Ермаков констатирует, что до сих пор Турция очень последовательно и жёстко отстаивала свои интересы в вопросе С-400, и прогнозирует, что эта политика продолжится.

«Ведь системы укрепили безопасность республики, её воздушное пространство прикрыто более надёжно. Выбору российских ЗРК предшествовала кропотливая, всеобъемлющая работа турецких военных, которые проводили оценку этих систем и выбрали именно их. Это не был политический трюк со стороны Анкары, чтобы показать свою степень несогласия с американской политикой. Это было оправданно с точки зрения повышения уровня безопасности», — заключил Ермаков.