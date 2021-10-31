Байден: США обеспокоены наличием у Турции российских С-400

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.

Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Президент (Байден. — RT) вновь подтвердил наше партнёрство в сфере обороны и значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских систем ПВО С-400», — говорится в пресс-релизе.

Американский президент также подчеркнул желание США «поддерживать конструктивные отношения, расширять области сотрудничества стран».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.