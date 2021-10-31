Байден: США обеспокоены наличием у Турции российских С-400
- Reuters
Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
«Президент (Байден. — RT) вновь подтвердил наше партнёрство в сфере обороны и значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских систем ПВО С-400», — говорится в пресс-релизе.
Американский президент также подчеркнул желание США «поддерживать конструктивные отношения, расширять области сотрудничества стран».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать закупку у России систем ЗРК С-400, несмотря на многократные предупреждения со стороны США.