Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом пишет ТАСС.

«Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана (с переизбранием на новый срок на посту президента. — RT). И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по (истребителям. — RT) F-16», — заявил Байден.

Он добавил, что в беседе с Эрдоганом затронул вопрос о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 1 июня встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО.

26 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 30 мая посетит Швецию.