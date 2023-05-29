Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО.
Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана (с переизбранием на новый срок на посту президента. — RT). И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по (истребителям. — RT) F-16», — заявил Байден.

Он добавил, что в беседе с Эрдоганом затронул вопрос о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 1 июня встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО.

26 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 30 мая посетит Швецию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить