Байден заявил, что говорил с Эрдоганом о вступлении Швеции в НАТО
- AP
Об этом пишет ТАСС.
«Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана (с переизбранием на новый срок на посту президента. — RT). И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по (истребителям. — RT) F-16», — заявил Байден.
Он добавил, что в беседе с Эрдоганом затронул вопрос о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём 1 июня встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Стороны планируют обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО.
26 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 30 мая посетит Швецию.