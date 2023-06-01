«Элемент стратегии по давлению на Китай»: США, Филиппины и Япония начинают трёхсторонние военно-морские учения

В четверг, 1 июня, стартовали недельные учения США, Японии и Филиппин в акватории республики. Военно-морские тренировки береговых охран трёх стран призваны повысить оперативную совместимость за счёт выполнения учебных задач по связи и маневрированию, развитию навыков в сфере обеспечения соблюдения морского права, а также отработки действий при поисково-спасательных работах. По мнению экспертов, эти тренировки следует рассматривать в первую очередь в контексте активизации за последнее время военного сотрудничества США и Филиппин. Как считают аналитики, на фоне такого взаимодействия манёвры усугубят и без того напряжённую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также вызовут ответную реакцию Китая, против которого они направлены.

В четверг, 1 июня, Соединённые Штаты, Япония и Филиппины начинают военные учения в акватории республики, говорится в заявлении пресс-службы филиппинской Береговой охраны.

«С 1 по 7 июня 2023 года в водах близ города Маривелес, (провинция. — RT) Батаан береговая охрана Филиппин совместно с береговой охраной США и береговой охраной Японии проведёт первые в своей истории трёхсторонние военно-морские учения», — отметили в структуре.

Как сообщается, Манила отправит на учения патрульные корабли BRP Melchora Aquino (MRRV-9702), BRP Gabriela Silang (OPV-8301), BRP Boracay (FPB-2401) и один 44-метровый многоцелевой корабль реагирования. От береговой охраны США и Японии участие в манёврах примут суда USCGC Stratton (WMSL-752) и Akitsushima (PLH-32) соответственно.

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Военно-морские учения береговых охран Филиппин, США и Японии призваны повысить оперативную совместимость за счёт выполнения учебных задач по связи и маневрированию, «развития навыков в сфере обеспечения соблюдения морского права, а также отработки действий при поисково-спасательных работах и проходе кораблей».

«Участвующие представители береговых охран продемонстрируют действия в отношении судна, которое, согласно отрабатываемому сценарию, может быть задействовано в пиратстве. Объединённая группа по обеспечению соблюдения права, включающая представителей береговых охран трёх стран, осуществит высадку на борт для досмотра и последующей поисково-спасательной операции», — сообщила пресс-служба филиппинских правоохранителей.

Активизация военного сотрудничества

По мнению экспертов, учения следует оценивать в первую очередь в контексте активизации за последнее время военного сотрудничества американских и филиппинских властей.

Напомним, в феврале текущего года по итогам визита главы Пентагона Ллойда Остина на Филиппины Вашингтон и Манила договорились, что военные США получат доступ к четырём новым базам ВС этой республики.

В марте президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший пояснил, что Соединённые Штаты получат расширенный доступ к четырём военным объектам на севере архипелага вблизи Тайваня, в провинции Палаван на побережье Южно-Китайского моря, а также «южнее» этой территории.

По данным местных СМИ, американские военные получат доступ к этим объектам в дополнение к пяти, которые уже используются США на Филиппинах в рамках Соглашения о расширении оборонного сотрудничества (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), которое было заключено в 2014 году.

Американские и филиппинские военные

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© Gabriel Mistral

В апреле США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны, соответствующее совместное заявление глав министерств обороны и внешнеполитических ведомств стран опубликовал Госдеп США. В документе указывается, что министры подтвердили общую решимость «защищаться от внешнего вооружённого нападения в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море». Стороны также договорились о модернизации сотрудничества Вашингтона и Манилы, чтобы улучшить возможности объединённого сдерживания.

В том же месяце прошли крупнейшие ежегодные американо-филиппинские учения Balikatan 2023, в которых были задействованы 12,2 тыс. военнослужащих США (общее числа военных — 17,6 тыс.). Тренировки стали самыми масштабными за всю историю их проведения и были направлены на «повышение оперативной совместимости» двух стран, в том числе для «реагирования на кризисные ситуации» и выполнения «боевой задачи».

В преддверии этих манёвров США обещали создать в ходе тренировок «наиболее масштабное присутствие» боевых самолётов AC-130J в Индо-Тихоокеанском регионе и «в наивысшей степени» задействовать их функционал» со времён Вьетнамской войны «для поддержки» партнёров США. Во время Balikatan стороны обещали отработать операции по разведке, наблюдению и развёртыванию вооружений, а также применению БПЛА «посредством спутниковой связи». Учения были призваны также согласовать ведение огня и маневрирование «в общем и оспариваемом боевом пространстве». По данным СМИ, сценарий учений предполагал возврат якобы захваченного острова.

В мае в администрации США анонсировали переговоры Байдена с президентом Филиппин о военном сотрудничестве двух стран, которые в Вашингтоне назвали «первым за десятилетия двусторонним контактом такого уровня и интенсивности» на фоне активности Пекина. Как пояснили в американской администрации, филиппинский лидер хочет плотно работать с США и Китаем, но оказывается в ситуации, когда действия КНР вызывают «глубокую обеспокоенность».

Позднее по итогам встречи Байдена и Маркоса — младшего в Вашингтоне стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что США придут на помощь Филиппинам в случае вооружённого нападения на их ВС, гражданские суда или летательные аппараты.

«Формат военного взаимодействия»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, такие действия США привели к эскалации напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Увеличивается количество учений, проводимых Соединёнными Штатами в регионе, включая текущие военно-морские тренировки с Филиппинами и Японией. И в этих манёврах используется новый трёхсторонний формат военного взаимодействия. Проведение подобных манёвров вкупе с повышением активности Вашингтона в регионе, в частности, на Филиппинах, и милитаризацией окружающих Китай стран, свидетельствуют о подготовке к возможному военному конфликту с КНР», — пояснил эксперт.

Американские солдаты

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© Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket

Схожего мнения придерживается и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, совместные учения США, Филиппин и Японии являются «элементом более масштабной стратегии Вашингтона и его союзников по давлению на Китай».

«По сути КНР берут в такое большое кольцо лояльных США государств. Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе идёт соперничество между Пекином и Вашингтоном: кто создаст ось с большим количеством союзнических стран», — пояснил аналитик.

Михайлов напомнил, что в регионе Соединённые Штаты тесно сотрудничают «по военным вопросам» не только с Филиппинами и Японией, которая также принимает участие в текущих манёврах береговой охраны, но и с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и рядом островных государств.

«Тем не менее, сама по себе геополитическая гравитация Китая всё равно в этой зоне будет преобладать. Стратегия США заключается в давлении на страны, которые отказываются вступать с ними в союз, — против них Вашингтон грозится ввести санкции. В то же время Китай действует другими методами: представляя собой быстро растущую экономику, он привлекает к себе сторонников за счёт взаимовыгодного сотрудничества», — пояснил эксперт.

Что касается текущих учений США, Филиппин и Японии, они направлены на «синхронизацию действий» этих трёх стран против КНР на море, полагает Михайлов.

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«Американцы отрабатывают определённый сценарий на случай противостояния с Китаем. Во всех подобных мероприятиях заказчик и режиссёр один — это Вашингтон, а остальные государства исполняют план, который им прописали. Однако насколько эта схема может быть удачной — сложный вопрос, поскольку, например, у Японии и Южной Кореи до сих пор сохраняются территориальные претензии друг к другу. А США — это по сути страна, приплывшая совсем с другого края Тихого океана, но навязывающая своё мнение и постоянное участие во всех процессах Азиатско-Тихоокеанского региона», — считает аналитик.

В свою очередь, Шаповалов обратил внимание на то, что совместные учения США, Филиппин и Японии не способствуют стабильности и предотвращению угроз «возгорания потенциального конфликта» в регионе.