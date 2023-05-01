Байден обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество на фоне активности Китая
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Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Как передаёт РИА Новости, запланированную встречу в Белом доме он назвал «первым за десятилетия двусторонним контактом такого уровня и интенсивности».
По его словам, президент Филиппин хочет плотно работать с США и КНР, но оказывается в ситуации, когда действия Китая вызывают «глубокую обеспокоенность».
«В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия», — отметил представитель американской администрации.
Ранее американский ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис констатировал переключение внимания Байдена с Украины на потенциальный конфликт с Китаем.
12 апреля сообщалось, что США и Филиппины договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.