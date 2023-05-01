Байден обсудит с президентом Филиппин военное сотрудничество на фоне активности Китая

Американский лидер Джо Байден планирует обсудить с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим развитие военного сотрудничества двух стран.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Как передаёт РИА Новости, запланированную встречу в Белом доме он назвал «первым за десятилетия двусторонним контактом такого уровня и интенсивности».

По его словам, президент Филиппин хочет плотно работать с США и КНР, но оказывается в ситуации, когда действия Китая вызывают «глубокую обеспокоенность».

«В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия», — отметил представитель американской администрации.

Ранее американский ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис констатировал переключение внимания Байдена с Украины на потенциальный конфликт с Китаем.

12 апреля сообщалось, что США и Филиппины договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере.