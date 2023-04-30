Американский ведущий Моррис заявил, что Байден переключил внимание с Украины на Китай
«Мы (американцы. — RT) здесь закончили. Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — цитирует его РИА Новости.
По мнению журналиста, на смещение интересов США указывают недавние учения американской армии, которые прошли на Филиппинах — одни из крупнейших манёвров по имитации столкновения с КНР.
Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы к новым санкциям против Китая.
Министр напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.
Однако при этом США при необходимости будут готовы предпринять «узконаправленные действия», чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определённым технологиям, подчеркнула Йеллен.