Американский ведущий Моррис заявил, что Байден переключил внимание с Украины на Китай

Американский ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис констатировал переключение внимания президента США Джо Байдена с Украины на потенциальный конфликт с Китаем.

«Мы (американцы. — RT) здесь закончили. Зеленский — всё. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — цитирует его РИА Новости.

По мнению журналиста, на смещение интересов США указывают недавние учения американской армии, которые прошли на Филиппинах — одни из крупнейших манёвров по имитации столкновения с КНР.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы к новым санкциям против Китая.

Министр напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.

Однако при этом США при необходимости будут готовы предпринять «узконаправленные действия», чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определённым технологиям, подчеркнула Йеллен.