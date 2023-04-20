Министр финансов Йеллен: США готовы к новым санкциям против Китая

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Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, однако Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, потому что это станет катастрофой для обеих стран. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.
Министр финансов Йеллен: США готовы к новым санкциям против Китая
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

По её словам, администрация Джо Байдена намерена ввести рестрикции против КНР для защиты своих критических технологий в ответ на нарушения прав человека или в случае оказания поддержки России в конфликте на Украине.

«США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской», — цитирует Йеллен РИА Новости.

Министр напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.

Однако при этом США при необходимости будут готовы предпринять «узконаправленные действия», чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определённым технологиям, подчеркнула Йеллен.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», Китай, ведущий торговую войну с США, подготовил ответ на санкции Запада и способен лишить оппонентов редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром вряд ли перейдёт на электротранспорт в обозримом будущем.

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