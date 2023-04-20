Министр финансов Йеллен: США готовы к новым санкциям против Китая

Соединённые Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, однако Вашингтон не стремится к полному экономическому размежеванию с Пекином, потому что это станет катастрофой для обеих стран. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

По её словам, администрация Джо Байдена намерена ввести рестрикции против КНР для защиты своих критических технологий в ответ на нарушения прав человека или в случае оказания поддержки России в конфликте на Украине.

«США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской», — цитирует Йеллен РИА Новости.

Министр напомнила о глубокой интеграции экономик США и Китая с ежегодным товарооборотом в $700 млрд.

Однако при этом США при необходимости будут готовы предпринять «узконаправленные действия», чтобы не позволить властям Китая получить доступ к определённым технологиям, подчеркнула Йеллен.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», Китай, ведущий торговую войну с США, подготовил ответ на санкции Запада и способен лишить оппонентов редкоземельных металлов, без которых европейский и американский автопром вряд ли перейдёт на электротранспорт в обозримом будущем.