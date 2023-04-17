«Ъ»: Китай в ответ на технологическую блокаду готов лишить Запад редкоземельных металлов

Китай, ведущий торговую войну с США, подготовил ответ на санкции Запада и способен лишить оппонентов редкоземельных металлов, пишет «Коммерсантъ».

Как напоминает газета, без таких ископаемых европейский и американский автопром вряд ли перейдёт на электротранспорт в обозримом будущем.

Издание напоминает, что президент США Джо Байден в прошлом году ввёл запрет на экспорт в Китай современных американских технологий, включая микрочипы. За такие же меры под предлогом нацбезопасности выступают страны Европы: Нидерланды, Германия, Британия. Аналогичную позицию заняла Япония.

Китай, оказавшись «отрезанным от передовых технологий», перешёл к решительным ответным действиям. Страна ввела санкции против американских Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation.

Кроме того, Пекин оштрафовал британскую консалтинговую компанию Deloitte на $30,8 млн, а также начал расследование против производителя микрочипов Micron Technologies (США) и задержал ряд сотрудников американской аудиторской компании Mintz и японской фармацевтической компании Astellas Pharma.

Теперь же, как сообщила Financial Times, Китай начинает «хирургическое» возмездие против иностранных компаний в ответ на технологическую блокаду под руководством США.

Ответным шагом может стать введение эмбарго на поставки западным странам редкоземельных металлов, нужных для производства аккумуляторов для электромобилей. Также меры могут коснуться поставок сканирующих лидаров, используемых в системах машинного зрения.

Автор статьи подчёркивает, что на экономике Китая отказ от экспорта лития, кремния и других редкоземельных металлов серьёзно не скажется.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.