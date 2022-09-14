Фон дер Ляйен: ЕС должен гарантировать себе доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру

Евросоюз должен гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает фон дер Ляйен, потребность в таких ресурсах к 2030 году вырастет в пять раз.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее предупредил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, потому что германская промышленность нуждается в российских ресурсах.

В частности, речь идёт не только о нефти и газе, но и о редкоземельных элементах.

Также Fox News сообщал, что в случае прекращения поставок редкоземельных минералов из Китая будет создана угроза для производства американского вооружения.