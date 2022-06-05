Fox News: американское вооружение зависит от поставок минералов из Китая

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В случае прекращения поставок редкоземельных минералов из Китая будет создана угроза для производства американского вооружения. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Fox News: американское вооружение зависит от поставок минералов из Китая
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«Американские истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса «земля — воздух» сделаны из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Китай контролирует около 90% мировых поставок минералов при том, что в США их добыча ограничена.

«Без этого ресурса перестанут летать самолёты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», — выражает обеспокоенность телеканал.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки Западом оружия на Украину не принесут мира.

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