США и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны
«Министры подтвердили общую решимость защищаться от внешнего вооружённого нападения в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море», — приводит Госдеп заявление.
Также стороны заявили о намерении модернизировать сотрудничество США и Филиппин для укрепления возможностей объединённого сдерживания.
Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.
Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.