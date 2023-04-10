Президент Филиппин: Манила не позволит использовать свои военные базы для наступления

Филиппины не позволят использовать свои военные объекты для наступательных действий.

Об этом сообщил президент республики Фердинанд Маркос — младший.

«Филиппины не позволят использовать свои базы для каких-либо наступательных действий. Они будут использоваться только для помощи Филиппинам, если она понадобится», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Филиппины предоставляют США расширенный доступ к своим военным базам для оказания помощи стране во время стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.