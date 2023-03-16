Госдеп одобрил возможную продажу Австралии ракет Tomahawk

Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны.

Отмечается, что Госдеп одобрил потенциальную продажу Австралии боеприпасов Tomahawk Block V и Block IV и оборудования к ним.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.