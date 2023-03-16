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Захарова: планы по расширению AUKUS вызывают озабоченность

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Планы по расширению AUKUS, в который сейчас входят Австралия, Британия и США, вызывают серьёзную озабоченность в Москве, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в присоединении к альянсу заинтересованы Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.
Захарова: планы по расширению AUKUS вызывают озабоченность
  • РИА Новости

«Серьёзную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры AUKUS+, среди основных интересантов — это Япония, Новая Зеландия, Республика Корея», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, задачи западных стран в данном случае очевидны: распространить действия НАТО на регион, в котором они традиционно не присутствовали.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.

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