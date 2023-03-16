Захарова: планы по расширению AUKUS вызывают озабоченность
- РИА Новости
«Серьёзную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры AUKUS+, среди основных интересантов — это Япония, Новая Зеландия, Республика Корея», — цитирует её ТАСС.
По словам дипломата, задачи западных стран в данном случае очевидны: распространить действия НАТО на регион, в котором они традиционно не присутствовали.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.
Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.