Захарова: планы по расширению AUKUS вызывают озабоченность

Планы по расширению AUKUS, в который сейчас входят Австралия, Британия и США, вызывают серьёзную озабоченность в Москве, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в присоединении к альянсу заинтересованы Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.

«Серьёзную озабоченность вызывает начавшееся расширение указанной структуры AUKUS+, среди основных интересантов — это Япония, Новая Зеландия, Республика Корея», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, задачи западных стран в данном случае очевидны: распространить действия НАТО на регион, в котором они традиционно не присутствовали.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.