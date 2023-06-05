Режим ожидания: премьер Эстонии заявила о невозможности вступления Украины в НАТО в условиях конфликта

Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока продолжается вооружённый конфликт, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ранее о невозможности принять Киев в альянс в нынешних условиях говорили канцлер ФРГ и глава МИД Венгрии. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что надежды Киева на вступление в ЕС и НАТО становятся всё более отдалёнными. По словам аналитиков, одним из препятствий для вступления Украины в альянс является риск прямого столкновения НАТО и России.

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс в условиях идущего военного конфликта, констатировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на проходящем в Сингапуре международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Что касается Вильнюса (грядущего саммита НАТО. — RT), то мы, конечно, поддерживаем Украину на её пути к членству в НАТО. Все понимают, что это не может произойти, пока идёт война, но нам необходимы более чёткие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте (на саммите блока в 2008 году. — RT)», — сказала глава эстонского кабмина.

Стоит отметить, что ранее со схожими заявлениями выступали и другие западные политики. 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Молдавии, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сегодня первоочередная задача стран НАТО заключается в поддержке Украины, а не в её присоединении к альянсу. Он напомнил, что для вступления в блок прописаны чёткие критерии, которые предусматривают в том числе отсутствие пограничных конфликтов.

Олаф Шольц

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В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что в НАТО существует консенсус по поводу того, что на грядущем саммите в Вильнюсе вопрос о вступлении Украины в альянс не будет входить в повестку. «Думаю, что по этому вопросу существует закрытый консенсус, поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Что касается позиции Соединённых Штатов, то во время брифинга 2 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер фактически ушла от ответа на вопрос, поддерживает ли Вашингтон вступление Украины в Североатлантический блок. По её словам, США привержены политике открытых дверей НАТО, но решение о вступлении в альянс принимается всеми его членами. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в данный момент США концентрируют своё внимание на оказании военной помощи Украине.

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Несмотря на это, Владимир Зеленский, приглашённый на саммит Европейского политического сообщества в Молдавии, заявил, что Украина как можно скорее должна быть принята в НАТО и ЕС. Вместе с тем он вынужден был признать, что надежды на полноправное членство страны в обоих объединениях становятся всё более отдалёнными.

Однако позднее, выступая на совместном брифинге с главой Молдавии Майей Санду, украинский президент заявил, что Киев якобы готов стать членом НАТО, но ждёт, когда к этому будет готов сам альянс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этом вопросе пошёл ещё дальше. 3 июня на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной он заявил, что Киев должен вступить в военный блок по упрощённой процедуре — без выполнения плана действий по членству в НАТО. По мнению Кулебы, этот механизм изжил себя и «не должен применяться к Украине».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что включение Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности России. 2 июня эту точку зрения вновь обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчёт», — сказал во время брифинга представитель Кремля.

Совет вместо комиссии

В условиях невозможности включить Украину в НАТО руководство альянса намерено предложить Киеву новый формат сотрудничества. Как сообщил генсек блока Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло, руководство объединения готово повысить статус комиссии НАТО — Украина до совета, в котором Киев будет участвовать на равных правах вместе с другими членами организации.

Йенс Столтенберг

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Данное предложение уже поддержала Италия. Вице-премьер, министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявил, что такая мера позволит укрепить сотрудничество с Киевом и даст Украине почувствовать, что она является частью общей стратегии.

В свою очередь, Венгрия не поддерживает внедрение нового формата сотрудничества НАТО с Украиной. Министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам совещания в Осло отметил, что повышение статуса комиссии НАТО — Украина должно быть поставлено в зависимость от соблюдения украинскими властями прав национальных меньшинств, проживающих в этой стране.

Напомним, Будапешт неоднократно выражал озабоченность по поводу соблюдения прав этнических венгров в украинском Закарпатье. По этой причине в последние годы Венгрия несколько раз блокировала проведение заседаний комиссии НАТО — Украина.

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Помимо переименования комиссии в совет, страны Запада предлагают сосредоточиться на предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Об этом, в частности, заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии премьер-министр Великобритании Риши Сунак. С ним солидарен и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, как сообщили в самом НАТО, члены альянса пока только обсуждают параметры гарантий безопасности и никаких решений ещё не принимали.

Кроме того, глава МИД Франции Катрин Колонна считает, что членам альянса необходимо указать Киеву чёткий путь вступления в альянс с этапами и последовательностью событий, чтобы при благоприятных условиях в сфере безопасности Украина могла присоединиться к блоку. При этом такой план действий вряд ли будет включать конкретные даты, уточнила министр.

«Киев не отвечает требованиям»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что намерение создать совет НАТО — Украина является избыточной мерой.

«Это попытка хоть как-то пристроить Украину к НАТО, найти форму её сотрудничества с отдельными структурами блока. Однако данная мера является избыточной, потому что для кандидатов в члены альянса уже существуют типовые договоры, в которых излагаются требования и критерии вступления», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Символика НАТО

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В свою очередь, эксперт РИСИ Олег Неменский считает, что в создании такого формата заинтересована в большей степени Украина, а не альянс.

«Киев, конечно, заинтересован в том, чтобы всячески формализовать свои отношения с НАТО в условиях, когда на Западе постоянно говорят, что ни о каком вступлении Украины в блок в обозримом будущем речи не идёт. Поэтому киевским политикам приходится выдвигать всё новые инициативы по формализации отношений. Но если это нужно Украине, то вряд ли это необходимо самому альянсу», — сказал политолог в беседе с RT.

По мнению аналитиков, заявления Каллас, Шольца и других западных политиков о невозможности в нынешних условиях принять Украину в альянс отражают реальное положение дел.

«Перспектив вступления Украины в альянс сейчас нет. Ни по каким показателям Киев не отвечает требованиям, которые предъявляются к странам, принимаемым в состав НАТО. Кроме того, большинство членов альянса понимают, что если Украина станет членом НАТО, то это сразу будет означать переход к третьей мировой войне, потому что киевский режим будет осуществлять террористическую деятельность и провоцировать Россию, теперь уже прикрываясь НАТО», — подчеркнул Владимир Оленченко.

Схожей точки зрения придерживается и Олег Неменский.

«Предоставлять Украине право голоса в альянсе и брать на себя полноценную ответственность за её судьбу никто в НАТО не хочет. Тем более что альянсу для военного проникновения на Украину нет необходимости предоставлять ей какие-то права и гарантии. НАТО и так де-факто контролирует всю ту территорию Украины, которая не контролируется Россией. Так что никаких предпосылок для вступления Киева в НАТО сейчас нет», — заключил эксперт.