Генсек НАТО Столтенберг: альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины
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Его слова приводит ТАСС.
При этом Столтенберг заявил, что НАТО считает своим приоритетом добиться «победы» Киева в конфликте.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад давно обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.
23 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.