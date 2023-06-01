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Генсек НАТО Столтенберг: альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины.
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины
  • AP

Его слова приводит ТАСС. 

При этом Столтенберг заявил, что НАТО считает своим приоритетом добиться «победы» Киева в конфликте.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад давно обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

23 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.

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