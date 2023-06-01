Генсек НАТО Столтенберг: альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не принял решений о гарантиях безопасности для Украины.

Его слова приводит ТАСС.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО считает своим приоритетом добиться «победы» Киева в конфликте.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад давно обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

23 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.