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Шольц заявил, что Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Украины

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Запад давно обсуждает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.
Шольц заявил, что Запад давно обсуждает гарантии безопасности для Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Одно совершенно ясно: мы вносим сейчас наш вклад в поддержку Украины. И мы всегда говорили, что для миропорядка после войны необходимо дать гарантии. Здесь Германия внесёт свой вклад», — отметил он.

По словам Шольца, как конкретно будут выглядеть эти гарантии, придётся обсуждать.

При этом он заявил, что западные страны давно обсуждают данный вопрос.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украиной последние годы руководили связанные с Западом люди, создававшие анти-Россию.

Французский лидер Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе заявил, что Запад должен пересмотреть поддержку Украины с расчётом на затяжной конфликт.

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