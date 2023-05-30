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Путин: Украиной последние годы правили связанные с Западом люди, создававшие анти-Россию

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украиной последние годы руководили связанные с Западом люди, создававшие анти-Россию.

«Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала (после развала СССР) фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией анти-Россию», — заявил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что активное содействие идее «анти-Россия» на Украине со стороны Европейского союза привело к усугублению миграционного кризиса внутри объединения.

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