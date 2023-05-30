СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Москву
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечается в заявлении.
К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.
Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.