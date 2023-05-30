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СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Москву

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.
СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Москву
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечается в заявлении.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

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