СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечается в заявлении.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.