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Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае, если конфликт затянется

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Французский лидер Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе заявил, что Запад должен пересмотреть поддержку Украины с расчётом на затяжной конфликт.
Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае, если конфликт затянется
  • © AP Photo / Benoit Tessier

Об этом информирует РИА Новости.

Макрон выступил за то, чтобы дать Украине «ощутимые гарантии безопасности».

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем её ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надёжным партнёром, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить её в соглашения по архитектуре безопасности», — сказал он.

Если украинская армия провалит контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь, добавил он.

29 мая глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.

Он добавил, что без оптимизма ожидает развития конфликта этим летом.

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