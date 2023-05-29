Боррель: Россия не пойдёт на переговоры по Украине, если не победит

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.

Об этом пишет ТАСС.

«Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдёт на переговоры, если не победит», — сказал он.

Боррель добавил, что без оптимизма ожидает развития конфликта этим летом.

Из этого он сделал вывод, что Евросоюз «должен продолжать наращивать военную поддержку» Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эскалация в связи с поставками вооружения Украине неприемлема и многие люди на Западе это понимают.

По его словам, у Вооружённых сил России есть средства, чтобы ответить на возможные поставки украинской армии западных самолётов.

Издание The Telegraph сообщило, что ВСУ пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением.