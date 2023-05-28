ВСУ отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, пишет The Telegraph.

В материале сказано, что, готовясь к контрнаступлению, Киев начал «широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат», чтобы «заполнить пробелы» в рядах украинской армии из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Отмечается, что ВСУ получили большое количество техники и оружия НАТО, но им всё ещё не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, являются ключевым фактором в наступлении.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пик военных возможностей украинской армии был преодолён.

Он отметил, что Украина уже долго анонсирует своё контрнаступление, но оно не начинается.

Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.