19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления, чтобы получить больше оружия
Об этом сообщает 19fortyfive.
«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — написал Холмс.
По его словам, украинские лидеры использовали предстоящее наступление «в качестве рычага», чтобы поддерживать поставки западных вооружений.
Ранее в The Spectator заявили, что украинцев встревожило решение президента Украины Владимира Зеленского отложить контрнаступление.
Также сообщалось, что Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.