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19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления, чтобы получить больше оружия

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Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

Об этом сообщает 19fortyfive.

«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — написал Холмс.

По его словам, украинские лидеры использовали предстоящее наступление «в качестве рычага», чтобы поддерживать поставки западных вооружений.

Ранее в The Spectator заявили, что украинцев встревожило решение президента Украины Владимира Зеленского отложить контрнаступление.

Также сообщалось, что Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.

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