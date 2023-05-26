Reuters: США в ближайшие дни намерены выделить новый пакет военной помощи Киеву
Об этом информирует Reuters.
«В новый пакет военной помощи войдут управляемые ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Отмечается, что поставки будут осуществлены за счёт арсеналов Пентагона.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.
Также Минобороны Финляндии сообщило о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на €190 млн.