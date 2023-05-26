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Reuters: США в ближайшие дни намерены выделить новый пакет военной помощи Киеву

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Вашингтон в ближайшие дни намерен объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка $300 млн.

Об этом информирует Reuters.

«В новый пакет военной помощи войдут управляемые ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для других вооружений», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что поставки будут осуществлены за счёт арсеналов Пентагона.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.

Также Минобороны Финляндии сообщило о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на €190 млн.

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