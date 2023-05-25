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Минобороны Финляндии сообщило о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на €190 млн

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Финляндия поставила Украине очередной пакет военной помощи на €190 млн.
Минобороны Финляндии сообщило о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на €190 млн
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Об этом сообщает финское Минобороны.

«Это уже 16-я поставка военной техники из Финляндии на Украину... Оценочная стоимость техники, входящей в эту партию, для Финляндии составляет €190 млн», — говорится в сообщении.

Пакет помощи включает в себя, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. 

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

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