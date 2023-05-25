Глава Пентагона Остин: США и союзники предоставили военную помощь Украине на $65 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.

«В совокупности контактная группа приняла на себя обязательства оказать оборонное содействие почти на $65 млрд», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, самым важным компонентом военной помощи являются средства ПВО наземного базирования.

Ранее президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков Вооружённых сил Украины, в том числе на истребителях F-16.