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Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска

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После истощения своих вооружённых сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками.
Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они (ВС России. — RT) ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку», — цитирует его РИА Новости

Макгрегор отметил, что после этого они «будут главенствовать на поле боя».

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

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