Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они (ВС России. — RT) ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку», — цитирует его РИА Новости.
Макгрегор отметил, что после этого они «будут главенствовать на поле боя».
Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.