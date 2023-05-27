Полковник Макгрегор: в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска

После истощения своих вооружённых сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками.

Об этом заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они (ВС России. — RT) ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор отметил, что после этого они «будут главенствовать на поле боя».

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.