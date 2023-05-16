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Американский генерал Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков

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Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

По его словам, наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей манёвренности, точного прицеливания и стрельбы.

«Украинская армия ещё не выполняла ничего подобного в таких масштабах», — объяснил Хертлинг.

Он отметил, что контрнаступление связано с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам украинской армии прикажут пойти вперёд, «отозвать их уже будет невозможно».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ активизировались на линии соприкосновения, но это ещё не контрнаступление.

По его словам, в целом ситуация на линии фронта под контролем.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённым силам Украины нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

Он отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.

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