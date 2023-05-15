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Пушилин заявил, что ВСУ ещё не начали контрнаступление

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ВСУ активизировались на линии соприкосновения, но это ещё не контрнаступление, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что ВСУ ещё не начали контрнаступление
  • © РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина

«Видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это ещё не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, в целом ситуация на линии фронта под контролем.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что, по предварительным данным, один мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ.

Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

Как сообщил корреспондент RT, прилёт в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов, территория оцеплена.

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