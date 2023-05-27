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Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ преодолён

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Пик военных возможностей украинской армии был преодолён, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ преодолён
  • AP

Он отметил, что Украина уже долго анонсирует своё контрнаступление, но оно не начинается.

«Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолён, — в войне произошёл перелом и враг просто боится», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, разговоры о контрнаступлении являются информационной войной.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

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