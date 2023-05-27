Сальдо заявил, что пик военных возможностей ВСУ преодолён

Пик военных возможностей украинской армии был преодолён, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что Украина уже долго анонсирует своё контрнаступление, но оно не начинается.

«Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолён, — в войне произошёл перелом и враг просто боится», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

По его словам, разговоры о контрнаступлении являются информационной войной.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.