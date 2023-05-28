Лавров: на Западе есть люди, понимающие, что эскалация конфликта на Украине неприемлема
- РИА Новости
Фрагмент его высказывания Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.
«Конечно же это неприемлемая эскалация», — отметил Лавров.
Министр считает, что на Западе есть «разумные люди», которые это понимают, но «диктует всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Евросоюза».
Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведёт мир к эскалации.
2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.
2 мая глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада.