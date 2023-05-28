Лавров: на Западе есть люди, понимающие, что эскалация конфликта на Украине неприемлема

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил, что эскалация в связи с поставками вооружения Украине неприемлема и многие люди на Западе это понимают.

Фрагмент его высказывания Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

«Конечно же это неприемлемая эскалация», — отметил Лавров.

Министр считает, что на Западе есть «разумные люди», которые это понимают, но «диктует всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Евросоюза».

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведёт мир к эскалации.

2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц российская армия уничтожила восемь самолётов и более 400 танков ВСУ.

2 мая глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада.