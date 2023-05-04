Нацразведка США: Украина не сможет противостоять России без поставок оружия от Запада

Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада, сообщила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

Об этом она сказала во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

«Украина по-прежнему сильно зависит от поставок зарубежной военной помощи и, скорее всего, не сможет противостоять относительному преимуществу России в живой силе и ресурсах, если большая часть западной военной помощи перестанет поступать», — заявила Хэйнс.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

Как писали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк, несмотря на поставки оружия Западом, украинские военные говорят о превосходстве ВС России.