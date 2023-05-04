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Нацразведка США: Украина не сможет противостоять России без поставок оружия от Запада

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Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада, сообщила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс.
Нацразведка США: Украина не сможет противостоять России без поставок оружия от Запада
  • РИА Новости

Об этом она сказала во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

«Украина по-прежнему сильно зависит от поставок зарубежной военной помощи и, скорее всего, не сможет противостоять относительному преимуществу России в живой силе и ресурсах, если большая часть западной военной помощи перестанет поступать», — заявила Хэйнс.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

Как писали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк, несмотря на поставки оружия Западом, украинские военные говорят о превосходстве ВС России.

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