Обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк заявили, что, несмотря на поставки оружия Западом, украинские военные говорят о превосходстве ВС России.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А ещё есть танки, вертолёты и реактивные самолёты», — заявил изданию рядовой украинской армии Павел.

По его словам, военные ВСУ не могут покинуть свои позиции — «настолько интенсивен огонь».

Как отметили Швирц и Козлюк, ВСУ понимают, что оружие, поставляемое Западом, не гарантирует им успех, так как российская армия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжёлом вооружении, авиации и бронетехнике.

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Западом танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева.

Она напомнила, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских вооружённых сил.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.