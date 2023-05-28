Посол в Британии Келин: Россия в рамках СВО ещё не начинала действовать серьёзно
По его словам, Москва готова к миру, однако эскалацию ведёт Запад.
«Продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией», — цитирует Келина РИА Новости.
При этом российский посол отметил, что данная эскалация может получить новое измерение.
«Которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — добавил Келин.
Ранее Келин заявил, что Британия передала ВСУ ракеты для ударов по российским городам.
Также сообщалось, что МИД России не исключил участия Британии в планировании терактов Киева в России.