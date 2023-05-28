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Посол в Британии Келин: Россия в рамках СВО ещё не начинала действовать серьёзно

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия в рамках спецоперации ещё не начала действовать серьёзно.

По его словам, Москва готова к миру, однако эскалацию ведёт Запад.

«Продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией», — цитирует Келина РИА Новости.

При этом российский посол отметил, что данная эскалация может получить новое измерение.

«Которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — добавил Келин.

Ранее Келин заявил, что Британия передала ВСУ ракеты для ударов по российским городам.

Также сообщалось, что МИД России не исключил участия Британии в планировании терактов Киева в России.

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