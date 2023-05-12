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Посол Келин: Британия передала ВСУ ракеты для ударов по российским городам

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Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по городам России, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Посол Келин: Британия передала ВСУ ракеты для ударов по российским городам
  • AP

«Для нас очевидно, что нынешний шаг предпринят Лондоном, чтобы Киев мог наносить удары по российским городам и сёлам, включая территорию Крыма», — цитирует ТАСС комментарий российского посольства к выступлению Келина перед членами созданного в 1906 году «Русского клуба Оксфорда».

Посол отметил, что речь идёт о значительной эскалации противостояния и расширении зоны военных действий.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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