МИД России назвал решение Британии передать ВСУ ракеты Storm Shadow враждебным шагом
- РИА Новости
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что такие действия британской стороны нацелены на дальнейшее накачивание Киева вооружениями и ведут к серьёзной эскалации обстановки в зоне СВО.
Также в российском министерстве предупредили, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, возникших из-за британских ракет у ВСУ.
Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.