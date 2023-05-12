МИД России назвал решение Британии передать ВСУ ракеты Storm Shadow враждебным шагом

Российское Министерство иностранных дел назвало решение властей Соединённого Королевства передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow крайне враждебным шагом.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что такие действия британской стороны нацелены на дальнейшее накачивание Киева вооружениями и ведут к серьёзной эскалации обстановки в зоне СВО.

Также в российском министерстве предупредили, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, возникших из-за британских ракет у ВСУ.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.