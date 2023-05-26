МИД России не исключил участие Британии в планировании терактов Киева в России
- РИА Новости
В статье The Wall Street Journal говорилось, что британский спецназ оказывает «руководящее влияние» в операциях Украины по диверсиям на железной дороге, аэродромах и топливных узлах России.
«Принимаемые англичанами меры предусматривают отправку на Украину ПВН собственного и иностранного производства, участие в так называемых компенсационных схемах (позволяющих Западу снабжать ВСУ имеющимися вооружениями), обучение в Великобритании, странах Европы и на Украине офицерского и рядового состава», — заявили во внешнеполитическом ведомстве России.
По информации министерства, также Лондон предоставляет украинской стороне разнообразные разведданные, проводит консультационное сопровождение и, вероятно, участвует в планировании в том числе диверсионных операций.
Как напомнили в министерстве, Минобороны России сообщало, что 29 октября 2022 года британские спецслужбы уже участвовали в атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.
«Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации», — заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что Россия оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, где и когда это будет необходимо.
Также отмечается, что вся ответственность за последствия деструктивной активности британской стороны всецело лежит на авторах и исполнителях этих безрассудных деяний.
«Что касается возможности разрыва дипломатических отношений, то это, очевидно, крайняя мера, которую нельзя исключать при учёте всей совокупности факторов», — отметили в министерстве.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. Глава украинского Минобороны Алексей Резников обсудил с ним вопросы продолжения подготовки украинских военных в Британии.