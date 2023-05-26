МИД России не исключил участие Британии в планировании терактов Киева в России 

Министерство иностранных дел России не исключило участие спецслужб Великобритании в планировании терактов Киева на территории России. Об этом в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, отвечая на запрос RT.

В статье The Wall Street Journal говорилось, что британский спецназ оказывает «руководящее влияние» в операциях Украины по диверсиям на железной дороге, аэродромах и топливных узлах России.

«Принимаемые англичанами меры предусматривают отправку на Украину ПВН собственного и иностранного производства, участие в так называемых компенсационных схемах (позволяющих Западу снабжать ВСУ имеющимися вооружениями), обучение в Великобритании, странах Европы и на Украине офицерского и рядового состава», — заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

По информации министерства, также Лондон предоставляет украинской стороне разнообразные разведданные, проводит консультационное сопровождение и, вероятно, участвует в планировании в том числе диверсионных операций.

Как напомнили в министерстве, Минобороны России сообщало, что 29 октября 2022 года британские спецслужбы уже участвовали в атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

«Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации», — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Россия оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования, где и когда это будет необходимо.

Также отмечается, что вся ответственность за последствия деструктивной активности британской стороны всецело лежит на авторах и исполнителях этих безрассудных деяний.

«Что касается возможности разрыва дипломатических отношений, то это, очевидно, крайняя мера, которую нельзя исключать при учёте всей совокупности факторов», — отметили в министерстве.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. Глава украинского Минобороны Алексей Резников обсудил с ним вопросы продолжения подготовки украинских военных в Британии.