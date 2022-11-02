Захарова: в МИД России вызовут посла Британии из-за участия Лондона в подготовке атак ВСУ
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эти действия Киева (атака на Севастополь 29 октября. — RT) осуществлялись под руководством британских специалистов... В этой связи в ближайшее время в МИД России будет вызван британский посол», — заявила Захарова.
Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Также в Минобороны заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.
В МИД России заявили, что прорабатывают практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море.