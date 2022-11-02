Захарова: в МИД России вызовут посла Британии из-за участия Лондона в подготовке атак ВСУ

В МИД России в ближайшее время вызовут посла Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти действия Киева (атака на Севастополь 29 октября. — RT) осуществлялись под руководством британских специалистов... В этой связи в ближайшее время в МИД России будет вызван британский посол», — заявила Захарова.

Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Также в Минобороны заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

В МИД России заявили, что прорабатывают практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море.