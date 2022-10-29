МИД России прорабатывает шаги в связи с причастностью Британии к теракту в Севастополе

МИД России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью Великобритании к подготовке теракта в Чёрном море, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных, о чём заявило Минобороны России», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что отказ западных стран от совместного расследования инцидента с «Северными потоками» показывает, что им есть что скрывать.

Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Также в Минобороны заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

Президент России Владимир Путин указал на молчание Европы на фоне подрыва «Северных потоков», хотя в проектах газопроводов представлены европейские компании.