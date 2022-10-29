Минобороны России заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

В Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«По имеющейся информации... подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в министерстве, это же подразделение помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

27 октября телеканал SVT информировал, что российское исследовательское судно прибыло с целью проведения собственного расследования.