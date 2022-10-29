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Минобороны Британии отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

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Министерство обороны Великобритании не признало причастность ВМС страны к подрыву «Северных потоков», а также атаке на корабли Черноморского флота 29 октября.
Минобороны Британии отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
  • Gettyimages.ru

«Российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов», — приводит РИА Новости сообщение британского Минобороны в Twitter.

В британском военном ведомстве назвали российские сообщения «выдуманными».

Ранее в Минобороны России заявили, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Также в Минобороны заявили, что подразделение ВМС Британии помогало террористам ВСУ в атаке на Севастополь с помощью БПЛА.

Президент России Владимир Путин указал на молчание Европы на фоне подрыва «Северных потоков», хотя в проектах газопроводов представлены европейские компании.

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