Британский министр обороны Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Уоллес, каждый раз «испытывает удовлетворение», когда посещает Киев и общается с украинскими военными.
Резников же заявил, что министры уже встретились с пилотами, которые проходили обучение в Британии и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
По мнению британского стратегического аналитика Говарда Уилдона, поставка украинской армии ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.