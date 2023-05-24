Британский министр обороны Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны Британии Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. Глава украинского Минобороны Алексей Резников обсудил с ним вопросы продолжения подготовки украинских военных в Британии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Уоллес, каждый раз «испытывает удовлетворение», когда посещает Киев и общается с украинскими военными.

Резников же заявил, что министры уже встретились с пилотами, которые проходили обучение в Британии и уже применяют крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

По мнению британского стратегического аналитика Говарда Уилдона, поставка украинской армии ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.